Venerato: “Sarri sarebbe disposto a tornare a Napoli”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’esperto di mercato e giornalista RAI, Ciro Venerato, per parlare del futuro della panchina del Napoli:

“Sarri sarebbe pronto ad un ritorno al Napoli, vuole tornare ad allenare, ma vuole anche chiarezza sul progetto. Maurizio vuole riprendere da quel sogno interrotto e gradirebbe una proposta di De Laurentiis. Per lui sono importanti i giocatori disposti al sacrificio, gli piace più un Lozano che un Osimhen. Agnelli vuole chiudere il rapporto con Sarri per non far scattare il rinnovo automatico a 7 milioni l’anno. ADL gradisce anche Fonseca della Roma, ma preferirebbe Sarri che conosce già anche l’ambiente”