Striscia La Notizia: Tapiro d’Oro per Pirlo

Misera consolazione per l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo, che dopo l’eliminazione dalla Champions ha ricevuto il Tapiro, consegnato come di consueto, dall’inviato di Mediaset Valerio Staffelli durante la trasmissione Striscia la Notizia. Il tecnico, per l’occasione, si è soffermato rilasciando alcune dichiarazioni anche sul suo futuro:

“Il posizionamento di Ronaldo in barriera non è l’errore che ci ha condannato, ne abbiamo commessi tanti altri che non ci hanno permesso di andare avanti nella competizione. I voti li lascio dare ai giornalisti, a Ronaldo gli do 7 sempre come il suo numero di maglia. Per quanto riguarda il mio futuro, la prima volta che me lo avete consegnato mi avete chiesto se avrei mangiato il panettone, spero di riuscire a mangiare anche la colomba“.