Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis non starebbe pensando solo ad un ritorno di Maurizio Sarri per la panchina azzurra: il patron del Napoli, infatti, starebbe sondando anche altre due piste, che portano a Vincenzo Italiano dello Spezia e a Ivan Juric del Verona. Tanti dubbi per il presidente azzurro, che tra qualche mese dovrà sostituire Gennaro Gattuso.