Alessandro Renica, ex calciatore, dopo aver omaggiato Maradona ai Quartieri Spagnoli, ha rilasciato un’intervista a Repubblica:

“Mi sono emozionato, sono rimasto colpito dall’opera ai Quartieri Spagnoli. In città c’è un amore smisurato per Diego, c’è un cordone ombelicale che lega noi ex calciatori di squadra. Le racconto un aneddoto: sono andato dal fioraio a comprare una rosa per Diego e lui mi ha detto che non va allo stadio dai miei tempi. C’è un legame fortissimo”.