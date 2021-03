Prof. Ascierto di fede juventina: “Basta offese, a tutto c’è un limite”

Il Prof. Ascierto, Direttore Unità di Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show:

“Il mio telefono ieri è stato intasato da sfottò dopo l’eliminazione della Juve al punto tale che dovuto bloccare alcune persone su whatsapp. La prestazione di ieri non è del tutto colpa di Pirlo. Anche lo stesso Sarri dissi, che ha pagato per colpe non sue. L’eliminazione è figlia della brutta partita d’andata. Gattuso e Pirlo non sono allenatori scarsi, ma peccano di esperienza e non sanno gestire al meglio i cambi. Due sono gli allenatori che alla Juventus sapevano leggere bene la partita: Allegri e Capello. Mattarella è stato un esempio per tutti noi, un segnale molto importante per il paese. Da settimana prossima partiremo con la sperimentazione del nuovo vaccino italiano: sarà una sperimentazione del Pascale, crediamo molto in questo vaccino!“.