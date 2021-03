Paolo De Paola, ex Tuttosport: “Gattuso e Pirlo i peggiori di questa stagione”

Nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show a Radio Punto Nuovo è intervenuto l’ex direttore di Tuttosport Paolo de Paola, rilasciando alcuni dichiarazioni sull’eliminazione di ieri e sull’operato di Gattuso e Pirlo:

“Come titolo per l’eliminazione di ieri avrei scelto: “il fustino dell’Ajax, la barretta del Lione ed il vino Porto. La colpa è solo di Pirlo non di Agnelli. Il presidente ha vinto tanto non si può dire che abbia fallito, dal presunto Maestro ci si aspettava ben altro. Non penso che la Supercoppa possa compensare l’eliminazione dalla Champions o la perdita del titolo eventualmente. La Juventus ha permesso al calcio italiano di primeggiare in Europa. Gattuso ha deluso molto, il suo Napoli era una delle candidate per la vittoria del campionato. Pirlo e Gattuso sono sicuramente le due grandi delusioni della stagione!”