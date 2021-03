Nonostante i due giorni di riposo concessi da Gattuso, alcuni azzurri hanno approfittato ieri della pausa per allenarsi in solitaria e recuperare la condizione fisica in vista del tour de force che attende il Napoli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non soltanto Elmas e Manolas (presenti anche lunedì), ma anche Lozano e Maksimovic hanno svolto una seduta facoltativa.