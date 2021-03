“La vittoria contro il Bologna ha restituito serenità all’ambiente Napoli e potrebbe essere la rampa di lancio in vista delle prossime tre gare che saranno fondamentali” – commenta così il momento del Napoli di Gattuso l’ex azzurro Giuseppe Incocciati. Di seguito il resto dell’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli:

“In questo periodo servirà il miglior Napoli, e sarà importante anche recuperare tutti i calciatori. La squadra ha delle difficoltà oggettive. I giocatori sono stressati e poco tranquilli quando affrontano le trasferte, tra spostamenti vari e rischio Covid: ecco spiegato il rendimento migliore tra le mura amiche”.

Su Sarri “Questa stagione è stata in linea con le capacità di Gattuso, ma Napoli è una piazza esigente e vuole vincere lo scudetto. Spesso la squadra non è in grado di fare la differenza ma di certo se la gioca con tutti”.