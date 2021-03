Gattuso deve ritrovare il Napoli da trasferta: un punto nelle ultime 4 gare

Nelle ultime quattro gare in trasferta, il Napoli ha ottenuto solo un punto, contro il Sassuolo. Un dato, questo, che fa riflettere e che Gennaro Gattuso cerca di ribaltare nelle prossime tre difficilissime partite fuori casa contro Milan, Juventus e Roma. Se il Napoli vuole avere qualche speranza di entrare in Champions League, infatti, non può continuare su questi numeri e, come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, ‘Sarà il debutto a San Siro da ex per il tecnico calabrese che ha vinto tutto con la maglia rossonera. In quello stadio Gattuso ha scritto le pagine più belle della sua carriera. Con il Milan ha giocato 7 anni conquistando: due scudetti, due Champions, due supercoppe Uefa, una coppa del mondo per club, una coppa Italia e due supercoppe italiane”.