L’ex difensore di Napoli e Juventus, Ciro Ferrara, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino dove ha parlato delle prossime tre gare del Napoli, tutte in trasferta contro Milan, Juventus e Roma:

“La partita più importante è la prima, perchè fare una grande prestazione e fare risultato contro il Milan darebbe una carica morale non indifferente. Non sarà facile affrontarle tutte e tre di fila, ma non lo sarà neanche per gli avversari e potrebbe essere un trampolino di lancio per gli azzurri“.