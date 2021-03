Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, lo scrittore Maurizio De Giovanni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile ritorno di Sarri e non solo. Ecco le sue parole:

“Sarri? Il Napoli di Sarri è stato il più bel Napoli mai visto. Una squadra che purtroppo non ha vinto nulla, ma conosciamo tutti il perchè. Lui è tra i migliori allenatori in circolazione; io non sono d’accordo ai ritorni, ma se lui se la sente non gli direi di no, altrimenti sarebbe meglio percorrere altre strade. Bisognerebbe capire poi se gli piace la rosa attuale. La scelta del nuovo allenatore verrà fatta per valorizzare i calciatori che attualmente fanno parte della rosa azzurra, a tal proposito neanche Fonseca sarebbe male. Molto dipenderà anche dalla qualificazione in Champions, ma tecnici come De Zerbi, Juric o Italiano resterebbero delle scommesse”.

Su Napoli e Juve “Le prossime tre partite saranno decisive per il Napoli in ottica Champions. Un eventuale recupero di Lozano sarebbe fondamentale, perchè in gare come queste gli azzurri giocano molto in contropiede. Juve? Ieri ha avuto una brutta batosta, il Porto nel doppio confronto si è dimostrato superiore”.