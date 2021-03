Hirving Lozano è pronto a rientrare tra i calciatori a disposizione di Gennaro Gattuso. Il messicano, dopo un mese di stop, potrebbe rientrare domenica sera, contro il Milan, anche solo per uno spezzone di gara.

Gattuso, però, insieme al suo staff, come rivela “calciomercato.com”, ha un piano per il recupero completo di Lozano:

“Il Napoli non ha fretta perché finalmente Gattuso ha quasi tutti i giocatori a sua disposizione, mancano solo Petagna, Ghoulam e, appunto, Lozano. Però il rientro del messicano pare oramai imminente. Il giocatore sta finalmente meglio, ieri si è allenato nonostante il secondo giorno di riposo di fila concesso dal tecnico calabrese. Ha ancora tre giorni per tornare a lavorare completamente con la squadra. Ci sono buone possibilità che Lozano domenica venga convocato per la trasferta di San Siro contro il Milan. L’obiettivo è dedicargli magari uno spezzone nel finale di gara sia contro i rossoneri che contro la Juventus dopo un mese di stop, per averlo dal primo minuto per la sfida di domenica 21 marzo contro la Roma. Il finale di stagione si avvicina, il Napoli ha bisogno del miglior Lozano per tornare a giocare la Champions League il prossimo anno”.