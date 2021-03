Champions, Juve eliminata agli ottavi: passa il Porto ai supplementari

Da Sarri a Pirlo, per la Juve in Europa il risultato non cambia: i bianconeri escono per il secondo anno consecutivo agli ottavi di Champions League arrendendosi solo nei supplementari ad un Porto in inferiorità numerica vista l’espulsione di Taremi in due minuti, al 52′ e al 54′.

Portoghesi avanti su rigore con Sergio Oliveira nel primo tempo, nella ripresa la doppietta di Chiesa che pareggia il risultato dell’andata, al 93′ la traversa di Cuadrado che poteva mandare avanti i bianconeri. Nei supplementari ancora il numero 27 portoghese Sergio Oliveira, stavolta su punizione, insacca il 2-2 che condanna la Juventus, alla quale non basta il 3-2 immediatamente successivo di Rabiot.