CdS – Col Milan Mertens potrebbe riposare: l’idea di Gattuso

Dopo un periodo di lunga attesa, Victor Osimhen può diventare nuovamente titolare in attacco. Dries Mertens potrebbe far spazio all’attaccante nigeriano nella sfida di San Siro contro il Milan.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, scrive sul possibile cambio in attacco da parte di Gennaro Gattuso: “La sfida in famiglia più scontata, insomma, tra Dries e Victor. Una poltrona da centravanti per due, e considerando la volonta del tecnico di attaccare la profondità, è davvero improbabile che Osi possa restare fuori”.