Marsiglia, ds Longoria: “Milik è uno dei migliori in Europa, vorremmo contare su di lui anche in futuro”

Pablo Longoria, direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, ha parlato di Arkadiusz Milik:

“Per quanto riguarda il futuro di Arek tutto dipende da noi, siamo padroni del suo cartellino. Se siamo felici insieme, continueremo insieme. Arek è stato felice di allenarsi con noi sin dal suo arrivo. Si è liberato da un peso lasciando il Napoli, non vede l’ora che arrivi il prossimo Europeo, è contento di tornare nella nazionale della Polonia. Per noi sarebbe un piacere continuare il rapporto, ne parleremo anche con il mister Sampaoli, ma stiamo parlando uno dei migliori attaccanti in Europa, è ovvio che vorremmo continuare con lui.