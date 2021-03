Marino rivela: “Presi Lewandowski, Modric e Huntelaar, vi spiego perché non arrivarono”

L’ex direttore sportivo del Napoli e ora all’Udinese Pierpaolo Marino, ha parlato a Radio Marte di alcuni colpi che non sono mai stati concretizzati.

“Presi Lewandowski e Modric, anche Huntelaar, che però non volle venire in Serie C. Modric invece andrai a trattarlo a Zagabria, la cifra era 8 milioni di euro ma non c’erano garanzie per poterlo lasciare lì e poi riportarlo a Napoli in caso di promozione in Serie A“.

“Llorente? Ha fatto un gol dei suoi, molto bello. Ha anche fatto una bella prestazione. Del Napoli penso che sia una squadra forte e abbia una rosa fortissima che poteva lottare per lo Scudetto, ma al di là di quello è arrivato un periodo in cui bisogna saper affrontare le tempeste, come l’infortunio di Osimhen”.