Lettera di Santacroce a Ghoulam: “Penserai al perché di nuovo a te, ma tu rialzati ancora! Io ti capisco”

Splendido il messaggio dell’ex Napoli Fabiano Santacroce per Faouzi Ghoulam. L’attuale terzino azzurro è stato vittima dell’ennesimo infortunio grave: domenica col Bologna il crociato – questa volta l’altro – ha fatto crack. Tanti i messaggi di vicinanza all’algerino, e fra questi un altro azzurro come lui che in passato ha vissuto gli stessi momenti. Santacroce sui suoi profili social ufficiali:

“Ci sono passato, con la stessa maglia, un po’ più vecchia ma ugualmente importante.. con gli stessi numeri semplicemente al contrario. In tanti faranno dell’ironia o si dispiaceranno per quello che è accaduto, ma in pochissimi possono capire che significa toccare il tetto del cielo e poi ricadere..non si è mai pronti a farlo ma hai dimostrato comunque di essere pronto a rialzarti anche se sei ricaduto più volte. Immagino che starai pensando, e sopratutto quanti pensieri avrai ora in testa “perché ancora a me?”. Questa è la domanda che ti verrà in mente più volte. Sarà difficile ma non pensarci, tempo ed energia sprecati..Ci tenevo solo a farti sapere che spero con tutto me stesso che tu riesca a dimostrare per l’ennesima volta che SEI PIÙ FORTE DI QUALSIASI INFORTUNIO. In pochi ti capiranno ma hai la fortuna di avere una tifoseria che farà sempre il tifo per te quindi non mollare, rinizia presto quel percorso fatto di sudore, terapie e ore e ore di palestra e doppi allenamenti. Fatti ritrovare su quella fascia sinistra l’anno prossimo perché realizzeresti il sogno di tanti che si sono dovuti arrendere a causa degli infortuni. In bocca al lupo per tutto e anche se non ti conosco, IO TI CAPISCO;)”.