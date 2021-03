Marek Hamsik, durante la presentazione come nuovo giocatore del Göteborg, ha risposto anche una domanda inerente al Napoli: “Un mio ritorno? Mai dire mai. Non potrò mai chiudere la porta, lì ho passatola mia intera carriera. Per me è un posto speciale, è nel mio cuore. È la mia seconda casa. Ma ora penso al Göteborg, poi vedremo cosa succederà”.