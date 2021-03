Giudice Sportivo, gli allenatori squalificati per la prossima giornata: stangata per D’Aversa

Con un comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso noti tutti gli allenatori squalificati per la prossima giornata di campionato. Di seguito, la lista:

Antonio Conte (Inter) per via della quinta ammonizione in stagione, Serse Cosmi (Crotone) “per avere, durante l’intervallo, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”. Due giornate di stop per Roberto D’Aversa (Parma) “per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.