Continua ad avere difficoltà Josè Maria Callejon nella sua nuova avventura a Firenze, come spiega La Gazzetta dello Sport. A Benevento, nella prossima giornata, potrebbe arrivare un’altra panchina per lo spagnolo che non è considerato titolare da Prandelli.

Come scrive però il quotidiano, potrebbe diventare intoccabile se sulla panchina dei viola, dalla prossima stagione, si sedesse Maurizio Sarri.