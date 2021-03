FOTO – La SSC Napoli omaggia Diego Demme con uno scatto su instagram: i dettagli

Dopo l’ennesima convincente prestazione dell’ex capitano del Lipsia, la SSC Napoli ha voluto ringraziare Diego Demme per l’impegno profuso fino a questo momento con la miglia azzurra, con uno scatto su instagram! Il centrocampista italo-tedesco ha, ormai da tempo, preso in mano le chiavi del reparto azzurro. Col Bologna infatti è arrivata un’altra prova contraddistinta da tanta quantità ma anche qualità. Con lui in campo, il gioco del Napoli ha acquistato molta più fluidità e tra tutti i rientri dagli infortuni, il suo è sicuramente tra i più importanti! Di seguito la foto in questione: