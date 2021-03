FOTO – Gabbiadini, messaggio di vicinanza a Ghoulam: il post sui social

Continuano i messaggi di vicinanza da parte di diversi calciatori, allenatori, amici, dirigenti, per Faouzi Ghoulam – infortunatosi gravemente (di nuovo) domenica nella partita contro il Bologna. Anche suoi ex compagni non dimenticano i momenti vissuti insieme in azzurro e gli augurano una presta guarigione. Tra questo, Manolo Gabbiadini. Il suo messaggio sui social:

“Un grande abbraccio amico mio! Non mollare!”.