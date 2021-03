Nel corso di ”Radio Goal”, in onda su radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Rai, Dario Di Gennaro:

”Questa settimana sarà decisiva per il Napoli, tre gare e tutte in trasferta. La vittoria contro il Bologna può dare sicuramente più sicurezza ed entusiasmo in vista di questo periodo infernale. Gli azzurri negli ultimi mesi raramente hanno fatto due vittorie consecutive, questa volta sembra che finalmente si veda la luce in fondo al tunnel.”