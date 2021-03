Clamoroso all’Allianz Stadium dove la Juventus di Pirlo è sotto in casa contro il Porto: i portoghese hanno approfittato di numerosi errori da parte dei giocatori bianconeri e si sono portati in vantaggio su rigore.

Decisivo il fallo di Demirel su Taremi, dove si è presentato lo specialista Sergio Oliveira mettendo a segno il rigore che per ora sta decidendo il match. Per la Juve ora c’è bisogno di due gol per portare la sfida ai supplementari.