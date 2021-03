Calderon, ex Pres. Real Madrid: “Insigne un giocatore fantastico, farebbe comodo a tutti i club. Vazquez? Vi svelo il suo futuro”

Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

Su Lucas Vazquez, accostato al Napoli:

“Lucas è un giocatore fortissimo, di una intelligenza tattica rara, lo conosco da quando giocava nelle giovanili del Real. E’ polivalente, può ricoprire più ruoli. Non so dove potrebbe giocare nella prossima stagione, ma qualsiasi club punterà su di lui farà un affare molto importante“.

C’è l’interesse di alcuni club spagnoli per Insigne?

“Insigne è un grandissimo giocatore, ha grandi doti tecniche. Non so quale possa essere il suo futuro, ma gli auguro di rimanere a Napoli essendo una bandiera del club. Anche se uno come lui farebbe comodo a chiunque club in Europa”.