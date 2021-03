Calaiò: “Osimhen e Mertens insieme? Si può fare. Insigne? Non bisogna scandalizzarsi”

L’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha parlato ai microfoni di Radio Marte della Rosa del Napoli, dai portieri al capitano Insigne.

“Portieri? Secondo me Gattuso ha fatto bene ad alternarli perché sono due ottimi portieri, uno giovane e uno d’esperienza. Nessuno dei due potrà restare scontento per questa gestione ma per un discorso societario forse è meglio puntare su Meret che è un patrimonio, mentre Ospina non credo che giocherà ancora 10 anni“.

“Osimhen e Mertens insieme? Ci potrebbe stare, ora è importante recuperare la condizione di entrambi. Quando tutti saranno a disposizione e staranno bene si potrà fare. Per Osimhen è stato un bene anche ritrovare un gol per una questione di fiducia in sé stesso“.

“Insigne? Penso che non bisogna scandalizzarsi se sta facendo gol perché ha carisma e importanza per fare ogni anno questi numeri. È il capitano, deve provare a essere leader e avere più personalità. Spero che in futuro i suoi numeri siano sempre questi. Fa strano quando in alcune partite non è decisivo ma sono contento che si stia ritagliando uno spazio importante. Ci tiene e soffre se si perde, si è visto dopo il Sassuolo”.