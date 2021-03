Antonini: ”Il Napoli avrà un vantaggio importante contro il Milan”

Durante la trasmissione radiofonica ”radio goal”, su radio kiss kiss Napoli, ha espresso le sue considerazioni sul Napoli l’ex-giocatore e agente sportivo Luca Antonini: ”Il Milan giocherà in Europa League e andrà a Manchester, poi avrà il Napoli e quindi i rossoneri non potranno pensare solo agli azzurri durante questa settimana. Il Milan può comunque fare molto bene, spesso anche le riserve si sono comportate bene dimostrando di essere al livello delle prime scelte di Pioli. Per quanto riguarda Gattuso, è un uomo di infinite qualità e che ha la grande forza di trasmettere positività all’ambiente.”