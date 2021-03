Rambaudi: “Il Napoli è ancora in corsa per il quarto posto”

Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha parlato nel corso de Il bello del calcio, trasmissione in onda su Canale 21, degli obiettivi del Napoli. “Tra le prime sette formazioni del campionato, le tre che mancheranno la Champions League avranno fallito. Credo che il Napoli, nonostante tutti i problemi che ci sono stati sia ancora in corsa per il quarto posto. Questo campionato ti dà ogni settimana la possibilità di rialzarti. Adesso gli azzurri devono rimettersi in piedi e figurare bene in queste tre gare esterne con Milan, Juve e Roma. Adesso si deciderà se il campionato del Napoli sarà stato grande oppure no”.