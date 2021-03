Pedullà: “Qui c’è gente che quando il Napoli perde gode! Su Insigne…”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato di Lorenzo Insigne al programma Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8:

“Situazioni come la rimessa laterale battuta a Reggio Emilia ti fanno venire voglia di sospendere la trasmissione. Mi fa piacere che la voglia del Napoli dimostrata ieri è stata accolta in modo positivo dalla stampa nazionale, ma in modo negativo dalla stampa locale. Qui possiamo trovare gente che gode alle sconfitte dei partenopei, e rilascia falsi sorrisi quando vincono.

“Dopo Reggio Emilia nessuno ha difeso Insigne per la reazione avuta dopo il pareggio. Se fosse per me starei con lui mille volte. C’è gente che quando Insigne segna gode, ma in tali situazioni non fa nulla per difenderlo, ed è una vergogna. Qui non c’è tutela nemmeno davanti ad un cattivo arbitraggio”.