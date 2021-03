Palanca: “Osimhen non è ancora pronto. Vi dico dove può arrivare il Napoli”

Intervenuto nel corso di Tmw News, trasmissione di Tuttomercatoweb, Massimo Palanca, ex calciatore del Napoli tra le altre, ha parlato del momento degli azzurri, di Victor Osimhen e dei possibili obiettivi della squadra:

“Devo dire che la lotta Champions sta diventando sempre più interessante, con tante squadre che si stanno giocando questo obiettivo. Mi auguro che i partenopei abbiano risolto tutte le problematiche e dall’esterno mi pare proprio che sia così”.



“Osimhen? Finché stato infortunato è stato.. sfortunato. Nel senso che tante cose se le è andate a cercare. Ancora come testa non lo vedo pronto per essere un calciatore di alto livello. Ancora non lo vedo assolutamente maturo. Chi può togliere le castagne dal fuoco per il Napoli sono quei giocatori che hanno davvero a cuore le sorti della squadra, che soffrono se le cose non vanno bene e che nei momenti cruciali sanno venir fuori con le loro giocate. Parlo di Lorenzo Insigne che mi pare anche in un ottimo momento di forma. Pure Zielinski è un altro giocatore in grado di far fare un salto di qualità”.



“Il Napoli il periodo buio lo ha superato e se da qui alla fine non subentrano situazioni extracampo può far bene. E nelle sue possibilità c’è proprio quella di arrivare al quarto posto. Ancora però, come ho sempre detto, mi lascia dei dubbi la difesa. Per me il Napoli ha problemi dietro” .