Marolda: “Il Napoli deve pensare ai risultati! Ho visto Fabian migliorato”

Francesco Marolda, giornalista, durante Il Bello del Calcio su Canale 21, ha parlato del momento del Napoli: “Giocare bene aiuta a vincere, ma quel che conta in questo momento sono i risultati. Arrivare in Europa League non è una consolazione, il quarto posto sarebbe ottimo dal punto di vista finanziario, ma non sportivo secondo me. Il Napoli adesso ha solo quest’obiettivo, significa che ha deluso nei risultati”.

“Ieri ho visto molto bene Fabian, che si sta riprendendo rispetto alle partite precedenti. Demme sta giocando discretamente, anche se deve gestire meglio il centrocampo e proiettarsi meno in avanti. Manca ancora un’idea di gioco, ma si sta ritrovando la condizione, che ha portato alla vittoria”.