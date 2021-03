Inter-Atalanta 1-0, decide Skriniar. Napoli a due punti dalla Dea

L’Inter soffre, ma batte l’Atalanta nel posticipo della giornata di Serie A. Gli orobici tengono il pallino del gioco e cercano spavaldamente di portarsi in vantaggio, l’Inter invece cerca di ripartire e di sfruttare l’ampiezza del campo per fare male. Nella prima frazione di gioco gli uomini di Conte non tirano mai in porta. L’ingresso di Eriksen da più brio aila manovra interista, che trova il vantaggio da un corner battuto dal danese e siglato da Milan Skriniar nel mezzo di una mischia. Gli uomini di Gasperini si riversano in avanti, ma risultando poco lucidi nella finalizzazione.

L’Internazionale si porta a +6 sul Milan secondo, mentre i bergamaschi restano a due lunghezze di vantaggio sul Napoli.