Hamsik è ufficialmente un giocatore del Goterborg. Le prime dichiarazioni.

Marek Hamsik è ufficialmente un nuovo giocatore del Goterborg. Inizia così una nuova avventura per il calciatore slovacco. L’ex capitano del Napoli ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dove annuncia di aver intrapreso questa nuova sfida. Sul sito ufficiale del club svedese, sono riportate le sue prime dichiarazioni: “Sono molto felice di essere qui e sono stato sorpreso in maniera positiva da quel che ho visto. Non vedo l’ora di poter conoscere i compagni di squadra, di allenarmi con loro. Come tutti sono a conoscenza, ho un contratto a breve termine, ma darò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere il successo. Darò anima e corpo per questo club”.