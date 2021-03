Goria: “Il Napoli si gioca tutto in sette giorni! Su Osimhen…”

Amedeo Goria, giornalista Rai, ha parlato a proposito di Napoli al programma Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli si gioca le sue carte in sette giorni, nelle partite contro Milan, Juventus e Roma. Ghoulam è sfortunatissimo. Dovrebbe essere operato in queste ore al crociato. Veramente un giocatore sfortunato, gli faccio i miei auguri. Osimhen è un contropiedista, è giovanissimo. Rischia di andare in difficoltà contro le difese chiuse, ma ha grandi qualità e in campo aperto è devastante. Deve però affinare la tecnica. Il Napoli deve conquistare almeno 6 punti nelle trasferte, l’ideale sarebbe ottenerne 7. Dovesse andare tutto male, sfumeranno i sogni di qualificazione alla Champions”.