Goal – Napoli, occhi su Alex Moreno, terzino del Betis. C’è una concorrente

Secondo Goal il Napoli sarebbe interessato ad Alex Moreno, terzino in forza al Betis Siviglia e con una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Si tratta di un terzino sinistro molto rapido che ha giocato anche da ala. La fascia sinistra è un problema noto in casa azzurra, e l’infortunio di Faouzi Ghoulam non ha fatto altro che amplificare ulteriormente i problemi. Il profilo dello spagnolo potrebbe fare al caso di Christian Giuntoli. Ci sarà da battere la concorrenza del Marsiglia di Jorge Sampaoli. Anche la società francese è interessata al calciatore.