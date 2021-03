Gazzetta – Osimhen torna a segnare e a sorprendere

Victor Osimhen è tornato al goal in campionato, ma non è l’unica buona notizia per gli azzurri.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, la rete e l’ottima prestazione degli ultimi minuti contro la squadra di Mihajlovic lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione. Le caratteristiche di cui il Napoli ha immensamente bisogno, attacco della profondità e forza fisica in un reparto offensivo che è ancora monco senza Petagna e senza un Mertens in forma. A partita in corso e non solo, la carta Osimhen è ora a disposizione in questo finale di stagione tutto da giocare. Sono bastati pochissimi attimi dal suo ingresso per capire che fosse la sua partita.

Come all’esordio contro il Parma, il nigeriano brucia la difesa e crea pericoli inimmaginabili prima del suo ingresso nella seconda frazione di gioco. Ora ci si aspetta continuità perchè servono le sue reti. Servono tantissimo.

Osimhen torna, dunque, a segnare e a sorprendere.