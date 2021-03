Dall’Argentina – Cavani verso l’addio all’Europa a giugno: vuole tornare in Sud America

Dal quotidiano argentino “Olè” arrivano importanti novità circa il futuro di Edinson Cavani, l’attaccante ex Napoli ora al Manchester United.

Come confermato dalle parole del fratellastro-agente, c’è una trattativa da mesi con il Boca Juniors per portare il centravanti in Argentina. Il bomber vuole tornare in Sud America e si è convinto a salutare l’Europa al termine del suo attuale contratto: Buenos Aires dista solo cinque ore dalla sua Salto, e questo è uno dei principali motivi della sua scelta.