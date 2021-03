Antonio Corbo, giornalista, ha scritto, come ogni settimana, un editoriale per Repubblica. Nel pezzo odierno ha sottolineato come l’alternanza tra portieri non faccia bene a Meret e al Napoli. Le sue parole:

“Gattuso ritrovando squadra e serenità ha tutto il tempo per riprendere la corsa verso la zona Champions. Ma deve scegliere un portiere. La staffetta con Meret è un favore agli avversari. Crea disagi. Frena la crescita di un sontuoso talento come Meret”.