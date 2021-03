CdS – Ghoulam colpito nel momento migliore: stava discutendo il rinnovo con il Napoli!

La sfortuna o il destino continuano a perseguitare Faouzi Ghoulam. L’algerino dopo l’infortunio procurato contro il Manchester City nel 2017, non era mai rientrato definitivamente in campo. Nelle ultime settimane si era però vista una luce in fondo al tunnel e dopo l’ottimo spezzone di gara contro il Granada il terzino aveva riconquistato il posto da titolare. L’infortunio lo costringe a fermarsi nuovamente, almeno fino alla fine di questa stagione. Un vero e proprio calvario per Ghoulam, che secondo il Corriere dello Sport, stava anche discutendo il rinnovo di contratto con il Napoli.