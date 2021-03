Ancora insufficiente la prova di Mertens, le pagelle del belga

Dries Mertens ha deluso le aspettative e, come contro il Sassuolo nella gara di mercoledì, la sua prova è risultata insufficiente. Vediamo insieme le pagelle dell’attaccante belga:

Corriere dello Sport – Voto 5: Cerca di proporsi sul fronte dell’attacco ma risulta spesso chiuso dai centrali del Bologna. Deve ritrovare la forma fisica, che sembra essere scadente.

Gazzetta dello Sport – Voto 5: Il belga sembra essere estraneo al gioco dei suoi, Gattuso lo richiama in panchina per la carta vincente Osimhen. Non è al meglio.

Tuttosport – Voto 5,5: Gattuso è costretto a cambiarlo vista la scarsa prova che il belga mette a disposizione dei compagni di squadra. Deve far meglio.

Da Mertens ci si aspetta sempre il massimo ed è inutile nasconderlo. Il belga non ha fornito ottime prestazione dopo il Benevento, replicando la brutta prestazione vista già nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo di De Zerbi. Deve recuperare uno stato di forma accettabile, altrimenti farà fatica ad incidere in questo finale di stagione.