Nel proprio editoriale nel corso di Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello ha commentato la gara del Napoli contro il Bologna vinta per ben 3-1. L’editorialista si è soffermato sulle ombre che ancora incupiscono la squadra di Gattuso e che in vista di un trittico di partite infernali con le prime della classe dovranno del tutto scomparire. Citazione anche per Insigne e sulla sua prestazione eccezionale. Qui l’editoriale: