Un azzurro strappa l’ennesimo recordo: di chi si tratta?

Gli azzurri sono pronti a scendere in campo alle 20:45 con il Bologna. Poche anzi pochissime novità per Gattuso che schiera i soliti noti; fra i pali ritrova Ospina ritrovato così come Demme a centrocampo. Evidente è anche la presenza di Ghoulam, che sembrava esser rimasto per fare solo l’uomo spogliatoio date le prestazioni anonime fornite negli ultimi due anni e che ora sembra ritornato in rampa di lancio. Il record di questa sera riguarda proprio lui: 200 presenze con la maglia azzurra. Un bel traguardo per il terzino algerino che nel 2014 arrivò all’ombra del Vesuvio e che dopo stagioni travagliate condizionate dagli infortuni, ma ora sembra tutto lasciato alle spalle.