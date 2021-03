Top&Flop – Napoli-Bologna, il migliore e il peggiore in campo degli azzurri

Il Napoli ha superato l’esame Bologna. La partita ha visto maturare un 3-1, al termine di una partita vivace. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente chi si è distinto positivamente e negativamente nel match.

Top – Lorenzo Insigne: Il capitano è stato senza dubbio il migliore in campo degli azzurri, oltre che il trascinatore. Gli uomini di Mihajlovic hanno giocato una buona partita cercando spesso soluzioni offensive. È qua dove l’apporto del talento di Frattamaggiore è emerso come non mai, con costanti raddoppi e aiuti. Mentre in fase offensiva, è stato determinante con due gol stupendi, entrambi realizzati da fuori area.

Flop – Dries Mertens: Il belga deve ancora recuperare del tutto la migliore condizione. L’infortunio e i suoi postumi ne hanno limitato il rendimento. È stato spesso arginato senza problemi dalla retroguardia rossoblù, finendo per lasciare il posto a Victor Osimhen, che è tornato al gol che gli mancava proprio dalla partita d’andata contro il Bologna.