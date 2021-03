Questa sera si affronteranno, al Maradona, Napoli e Bologna, due belle squadre, dotate di giocatori validi, molto validi da un punto di vista tecnico, ma che devono ancora lottare per raggiungere rispettivamente la Champions e la salvezza.

Però, da un punto di vista delle statistiche, Napoli e Bologna sono prime in alcune classifiche speciali: gli azzurri, contro il Benevento, hanno fatto registrare ben 9 clean sheet in questa stagione, alla pari con l’Inter. I felsinei, invece, hanno mandato in goal ben 14 giocatori diversi e sono secondi dietro solo all’Atalanta, che ha mandato in goal ben 16 giocatori.

Per quanto riguarda gli scontri diretti tra le squadre, nelle ultime otto partite, il Napoli ha battuto ben 5 volte i felsinei, a fronte di 2 successi degli emiliani(in particolare, la vittoria della scorsa stagione) e di un pareggio del 16 gennaio 2012.