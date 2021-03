Sky – Mihajlovic: “Risultato fasullo, meritavamo di più”

“Noi abbiamo giocatori e loro ci facevano i gol, ci siamo fatti 3 gol da soli. Abbiamo giocato chiaramente meglio, il risultato è fasullo. Il calcio si gioca per i gol loro solo su questi sono stati più bravi. Noi facciamo un campionato per salvarci, siamo li a 28 punti e devo dire che stiamo facendo il nostro campionato. Purtroppo gli infortuni ci limitano, abbiamo le nostre colpe, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla.

Se giochiamo così e stiamo un po’ più attenti possiamo vincere le partite. Io ho sempre dichiarato che il nostro obiettivo è la salvezza, noi qualitativamente se siamo in forma possiamo vincere con chiunque; ma è chiaro che se ci mancano degli uomini facciamo fatica. Noi abbiamo un’identità, creiamo tanto facciamo gioco ma segniamo troppo poco, ma non lo scopriamo oggi e dobbiamo fare uno step in avanti migliorando anche la qualità nella rosa.

Barrow ha molte potenzialità, lui secondo il mio punto di vista non è prima punta ma un esterno, ma ci stiamo lavorando soprattutto sui movimenti, noi lo stiamo aspettando e vedremo. Ad oggi si segna poco sulle punizioni, si può migliorare con l’allenamento ma ad oggi i ragazzi non si fermano più dopo l’allenamento come facevamo noi calciatori una volta.”

Così Sinisa Mihajlovic ha commentato la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport.