Serie A, alle 12:30 Roma-Genoa: le formazioni ufficiali

Alle 12:30 ci sarà Roma-Genoa, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Gara importantissima, soprattutto per i padroni di casa che cercano i tre punti per la rincorsa ad un posto Champions e per allontanare la Lazio, ieri uscita sconfitta contro la Juventus. Gli ospiti, invece, da quando c’è Ballardini hanno rimediato solo due sconfitte e non hanno intenzione di fermarsi. Queste le scelte di Paulo Fonseca, che ha attuato un robusto turnover visto l’impegno di giovedì prossimo in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, e Davide Ballardini:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy, Borja Mayoral.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Pjaca, Destro.