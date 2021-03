PAGELLE MN – Napoli-Bologna 3-1: Insigne illumina, finalmente Osimhen!

Il Napoli batte 3-1 il Bologna e conquista 3 punti che gli permettono di agganciarsi al treno per il quarto posto, che varrebbe l’accesso alla prossima Champions League. A decidere il match la doppietta di Lorenzo Insigne e la rete di Victor Osimhen.

Di seguito le pagelle di MondoNapoli:

Ospina 6,5: Il portiere colombiano torna titolare dopo l’infortunio e dimostra ancora una volta di essere una garanzia tra i pali. Belle le parate sul colpo di testa di Palacio e sulla punizione di Barrow.

Di Lorenzo 6,5: Bene in fase difensiva e propositivo dal centrocampo in su. Ottima partita su Sansone e diagonali precise.

Rrhamani 6,5: Altra ottima prestazione del difensore kosovaro. Puntuale nelle chiusure, di testa le prende tutte.

Koulibaly 6,5: Sbaglia qualche appoggio di troppo all’inizio, ma poi si riscatta alla grande con una grande partita.

Ghoulam 6: Parte titolare ma è costretto a dare forfait per l’ennesimo infortunio, di nuovo al ginocchio. In attesa degli esami strumentali di domani, è doveroso augurargli un in bocca al lupo!

Fabian 6,5: Fa partire l’azione del vantaggio azzurro servendo Zielinski tra le linee. Ottima gara dello spagnolo, tocca tanti palloni e la sua tecnica si fa sentire in mezzo al campo.

Demme 6: Solito match generoso del tedesco davanti la difesa. Unico errore, ma decisivo, sul gol del Bologna.

Zielinski 6,5: Quando tocca la palla è una delizia per gli occhi: assist superlativo di tacco per il vantaggio di Insigne e appoggio per Osimhen per il raddoppio del Napoli.

Politano 6,5: Generoso per tutta la gara, corre a 100 km/h ed arriva stremato al fischio finale. Prova spesso a saltare l’uomo e sfiora il gol con un ottimo mancino dal limite.

Mertens 5,5: Il meno preciso tra gli azzurri. Fa fatica a rendersi pericolo in avanti, non è ancora in condizione e si vede.

Insigne 8: Ancora una volta è lui il migliore in campo. Prima sblocca la partita e poi la chiude con un gran gol. Quando la palla passa tra i suoi piedi può creare sempre situazioni pericolose, da segnalare anche l’assist perfetto per Osimhen che avrebbe solo dovuto spingerla dentro.

Hysaj 6,5: Entra a freddo dopo l’infortunio di Ghoulam e si riscatta dopo Sassuolo. Molto attento in fase difensiva, si spinge anche in avanti in qualche occasione.

Elmas: 6

Mario Rui: 6

Osimhen 7: Torna dopo la botta alla testa subita a Bergamo e firma il gol del raddoppio con la sua dote principale, la progressione in campo aperto. Spreca anche un’occasione abbastanza semplice ma lotta su ogni pallone con i difensori del Bologna.