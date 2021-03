Stando a quanto scritto da Il Mattino, Gennaro Gattuso potrà finalmente tornare a contare sia su Dries Mertens che su Victor Osimhen, due dei calciatori più importanti per questa squadra. Insieme, probabilmente, potranno giocare pochi minuti, viste le non ancora ottimali condizioni fisiche del belga ed il rientro appena avvenuto del nigeriano, che potrebbe subentrare ed affiancare ‘Ciro’. Una situazione, questa, che non si verificava dallo scorso 28 gennaio.