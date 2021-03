Novità Bologna – Barrow non convince Mihajlovic, chi lo sostituirà?

Stando a quanto riportato da Tuttosport pare che nelle ultime ore diverse suggestioni hanno condizionato Sinisa Mihajlovic sulla scelta della prima punta da schierare a Napoli. Al Maradona infatti si prospetta un attacco senza Barrow, il quale nelle ultime uscite non ha fornito prestazioni di alto livello da centroavanti e il tecnico rosso-blu ha optato per una sostituzione a sorpresa. Infatti è quotato alto l’impiego di Rodrigo Palacio, una punta d’esperienza che potrebbe impensierire e non poco la difesa dei partenopei nella quale torna Koulibaly.