Koulibaly torna in campo dopo la squalifica, vuole farsi perdonare

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, torna in campo contro il Bologna dopo aver saltato la partita contro il Sassuolo a causa di una squalifica rimediata contro il Benevento in maniera molto ingenua. Per questo motivo, il senegalese si è detto smanioso e voglioso di farsi perdonare per quel gesto e non vede l’ora di scendere in campo. Gennaro Gattuso lo metterà, ovviamente, al centro della difesa insieme ad Amir Rrahmani, visto che Manolas ha bisogno ancora di qualche giorno per recuperare dall’infortunio. Lo riporta Il Mattino.